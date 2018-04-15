США признались в подготовке новых санкций против России

США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала постпред США при ООН Никки Хейли.

«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — заявила она.

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Ранее Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России – на этот раз за поддержку сирийских властей.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.