Белый дом не подтвердил подготовку новых санкций против России

Белый дом не подтвердил, что США готовят новые санкции против России из-за Сирии, передает РИА «Новости».

«У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент», — заявил представитель Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о подготовке санкций.

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Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России – на этот раз за поддержку сирийских властей.

Письмо, по данным газеты, состоит из двух частей. В первой американские власти объясняют смысл операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Вашингтон полагает, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения, и «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада».

Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. Причина – «поддержка сирийского режима».