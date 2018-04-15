Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто был худшим директором ФБР в истории. Об этом он написал в своем твиттере.

По его мнению, это — Джеймс Коми.

«Скользкий Джеймс Коми — человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), он войдет в историю как худший директор ФБР до сих пор», — написал Трамп.

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Также Трамп назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози. В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других «личной преданности».