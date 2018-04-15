СМИ: Вашингтон предупредил Москву о новых санкциях «за Сирию»

Посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России – на этот раз за поддержку сирийских властей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Письмо, по данным газеты, состоит из двух частей. В первой американские власти объясняют смысл операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Вашингтон полагает, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения, и «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада».

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Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. Причина – «поддержка сирийского режима».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.