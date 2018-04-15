Мадуро об ударах по Сирии: это преступный акт против народа САР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака США, Британии и Франции на Сирию является преступным актом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны», — сказал Мадуро.

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По его словам, ответственны за ракетный удар «псы войны», которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших.

Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил, что США представляют собой главную угрозу современному миру.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.