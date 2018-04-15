В Венгрии несогласные с итогами выборов вышли на митинг
В Будапеште несколько десятков тысяч человек протестуют против результатов парламентских выборов. Об этом пишет Daily News Hungary.
Акция под лозунгом «Мы — большинство! Протестуем ради демократии» прошла перед зданием парламента в столице Венгрии.
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Как отмечается, на демонстрации присутствовали представители нескольких оппозиционных партий.
Участники митинга призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, верховенства закона и свободы печати.
По их мнению, оппозиционные партии должны начать действовать сообща, ради «свержения» правительства страна.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах в стране.