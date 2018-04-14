Президент Боливии: США являются главной угрозой матери-земле и миру

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США представляют собой главную угрозу современному миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто», — сказал Моралес.

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Он также потребовал от американской стороны «остановить убийство невинных людей в Сирии, снять преступную блокаду с Кубы, остановить поддержку государственного переворота в Венесуэле и строительство расистской стены против Мексики».

По словам представителя страны Саши Йоренти, атака США, Британии и Франции на Сирию является и атакой на международные организации, такие как ОЗХО и Совет Безопасности, а также нарушением устава ООН.

Ранее сообщалось, что Моралес планирует совершить поездку в Россию в июне.