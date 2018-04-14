Путин: США потакают террористам

В официальном заявлении по ракетному удару США и союзников по Сирии, президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в помощи террористам, передает НСН.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», - заявил президент РФ.

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Путин отметил, что западная коалиция нанесла удар по Сирийской Арабской Республике без санкций Совбеза ООН, тем самым нарушив Устав ООН, нормы и принципы международного права. Президент также назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства, которое стоит в первых рядах борцов с терроризмом.

«Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», - подчеркнул Путин.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля были выпущены 103 крылатых ракеты по Сирии, 71 одну из которых удалось перехватить сирийским ПВО.