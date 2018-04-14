В Госдуме назвали удар США и союзников по Сирии «военным преступлением»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал удар по Сирии «военным преступлением», передает НСН.

По его словам, США, Великобритания и Франция, совершив ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля,произвели «не просто акт вооруженной агрессии против суверенного государства, которое уже в течение нескольких лет ведет кровопролитную борьбу с международным терроризмом, а совершили военное преступление». Депутат также призвал международное сообщество осудить действия США и союзников без санкций Совбеза ООН.

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«Военное преступление совершили и тот, кто отдал приказ о нанесении ракетных ударов, и те, кто непосредственно выполняли этот преступный приказ. Эти преступные действия должно осудить все мировое сообщество», - заявил депутат.

Красов также отметил, что удар не нанес большого урона сирийской армии и что нет никаких серьезных последствий для военных сил Сирии.

Напомним, по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирийской Арабской Республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большинство из них, по данным Минобороны РФ, было нейтрализовано сирийскими ПВО.