МИД: США хотят дать экстремистам перевести дух и затянуть кровопролитие

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с ударом стран Запада по Сирии, в котором назвало целью операции создание помех в работе инспекторов Организации по запрещению химического оружия.

«Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО», — говорится в тексте заявления.

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В ведомстве также обратили внимание на то, что удар по территории Сирии был нанесен в то время, когда войска страны «продолжают успешное наступление» против боевиков террористических группировок.

«По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно время заседания СБ ООН по требованию России.

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