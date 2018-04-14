Президент Ирана прокомментировал удар по Сирии

Удар по Сирии направлен на укрепление терроризма и дестабилизацию региона, заявил президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление на официальном сайте Роухани.

«Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе», — заявил президент Ирана.

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Он отметил, что «агрессивный выпад» трех стран против Сирии является «шагом для укрепления терроризма».

Ранее в МИД России прокомментировали удар по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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