Посол США в России назвал достоверными отчеты о химатаке в Сирии

Американский посол в Москве Джон Хантсман назвал достоверными отчеты о химической атаке в Сирии, на основании которых США и союзники совершили удар по территории страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в официальном твиттере американского диппредставительства в Москве.

«Несмотря на попытки исказить правду, факт остается фактом: многочисленные достоверные отчеты с места событий, многие из которых доступны широкой общественности, указывают на использование химоружия в (сирийской) Думе 7 апреля в районе боевых действий вооруженных сил сирийского режима. Эти отчеты подтверждаются и ранее установленными фактами использования химоружия сирийским режимом… Наши союзники согласились с необходимостью совместного реагирования», — сказал Хантсман.

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Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США.

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