Глава Евросовета рассказал, какую строну выбирает ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал удары США по Сирии и заявил, что ЕС поддерживает союзников и будет с ними стоять «на стороне правосудия». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия», — написал Туск.

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.

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