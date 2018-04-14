Борис Джонсон обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере прокомментировал авиаудар, который нанесли британские вооруженные силы по территории Сирии.

«Приветствую новости об ударах британских военных по главным заводам по производству химического оружия в Сирии вместе с нашими французскими и американскими союзниками. Мир един в своем отвращении к любому использованию химического оружия, но в особенности против мирных жителей», — написал Джонсон.

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Ранее сообщалось, что Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.

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