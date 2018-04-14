Захарова заявила об «исключительности» ударивших по Сирии стран

Страны, которые нанесли удар по сирийской территории, должны быть по-настоящему «исключительными». Об этом на своей странице в фейсбуке написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — отметила Захарова.

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Она также указала на ответственность СМИ, которые раскрутили историю о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, поскольку Белый дом, принимая решение об ударах, основывался в том числе на их сообщениях.

«15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — заключила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Позднее появилось видео ракетного обстрела Дамаска.