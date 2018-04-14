Белый дом пообещал поддержку бегущим от Мадуро венесуэльцам

Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что Вашингтон поддержит венесуэльцев, покинувших родину. Об этом он сказал на встрече с лидерами оппозиции Венесуэлы, сообщает Associated Press.

По мнению Пенса, правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро превратило страну в диктаторский режим и принесло «ужасное несчастье».

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Он также заявил, что будет призывать союзников США наращивать вклад в гуманитарную помощь для бежавших из страны венесуэльцев.

Ранее в ООН призвали помочь мигрантам из Венесуэлы.

Там также посоветовали странам заняться «разработкой адекватных механизмов международной защиты» для беженцев из Венесуэлы.