Порошенко обратился к Путину на «ты»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту России Владимиру Путину на «ты», когда критиковал нежелание российского лидера вводить миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Порошенко.

«И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против (ввода миротворческих сил в Донбасс. — «Газета.Ru»)», — сказал Порошенко.

Ранее украинский лидер раскрыл дату изменения формата операции в Донбассе. Также ранее он посчитал, что Россию следует лишить права вето в ООН, так как российская сторона, по мнению Порошенко, выступает часто выступает в роли агрессора.