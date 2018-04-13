Посол России обвинил Британию в нарушении международного права

Посол России в Великобритании Александр Яковенко обвинил руководство Великобритании в нарушении международного законодательства при расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«У нас нет ничего, британская сторона непрозрачна. Кстати, поскольку это дело носит политический характер, они нарушают международное законодательство, и это происходит уже более месяца», — сказал Яковенко.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, онлайн-трансляция которой ведется в твиттере посольства.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о наличии оснований полагать, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти.