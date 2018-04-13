Посол России в Британии: мы не знаем, что значит термин «Новичок»

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российская сторона не получила от Британии ответа на вопрос, производилось ли отравляющее вещество «Новичок» на территории Великобритании, сказал посол во время пресс-конференции дипмиссии.

«Нам необходимо узнать, что значит термин «Новичок», потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этому термине, прежде чем читать отчет ОЗХО», — сказал Яковенко.

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Также он отметил, что Россия направляла Лондону официальный запрос о производстве «Новичка» в Британии.

«Мы задавали им вопрос, производили ли они данное вещество… Это еще один вопрос, который мы задали министерству иностранных дел Великобритании, и мы не получили никакого ответа», — добавил посол.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что российские спецслужбы шпионили за Скрипалями не менее пяти лет.

Предположительно, нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.