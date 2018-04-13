Путин и Макрон обсудили сообщения о химатаке в Сирии

В ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал целесообразным проведение тщательного и объективного расследования сообщений о химической атаке в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума. Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что лидеры выразили удовлетворение в связи с направлением на место экспертов ОЗХО по приглашению сирийского правительства и поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт с целью деэскалации сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Макрон выразил сожаление по поводу вето России по Сирии в СБ ООН.