Макрон выразил сожаление по поводу вето России по Сирии в СБ ООН

Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, после того как Россия в СБ ООН наложила вето на проект американской резолюции по расследованию применения химоружия в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики выразил сожаление по поводу нового российского вето в Совете Безопасности, которое препятствовало единому и решительному ответу для создания международного механизма по установлению ответственности, предотвращению безнаказанности и предупреждению рецидива сирийского режима», — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. По данным французской стороны, глава Франции в разговоре с российским президентом выразил желание продолжать консультации для установления мира в Сирии.