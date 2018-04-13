Посольство России: русское название «Новичка» является попыткой связать его с Россией

В посольстве России в Лондоне подготовили доклад по инциденту в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Юридические основания для действия Великобритании в ОЗХО вызывают сомнения», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается, британская сторона приняла решение о сотрудничестве с Техническим секретариатом (ОЗХО) в соответствии с договоренностью, подробности которой неизвестны, вместо того чтобы использовать обычные процедуры организации, позволяющие вовлечь в расследование российскую сторону напрямую или через Исполнительный совет.

«Великобритания, говоря о том, что («Новичок») был «разработан Россией», никак не пояснила, что это означает. Ни Россия, ни Советский Союз никогда не разрабатывали вещество под названием «Новичок», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что использование русского слова «Новичок» является попыткой искусственно связать отравляющее вещество с российской стороной.

«Принимая во внимание обширную научную литературу, можно с уверенность сказать, что любая современная химическая лаборатория способная синтезировать «Новички», — сказали в ведомстве.

Также в посольстве опровергли, что Госдума приняла закон, который разрешает убийство «экстремистов» за рубежом.

«Это откровенная ложь. Такого закона в России нет», — заявили в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российская сторона продолжает изучение доклада экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.