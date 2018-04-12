Захарова: есть основания полагать, что Скрипалей насильственно удерживают

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти, передает РИА «Новости».

«До сих пор никакого контакта у Скрипалей с внешним миром не было. В нарушение норм международного права нам так и не был предоставлен консульский доступ», — сказала Захарова.

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Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль, которая пострадала при отравлении в Солсбери, отказалась от предложения России о помощи и не захотела видеться со своей двоюродной сестрой Викторией.

«Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасениях, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном, насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии, по факту принуждения, насильственном, в некой инсценировке. Вопросов все больше, ответов нет никаких», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Лондоне посчитало, что заявление Юлии Скрипаль укрепляет опасения в ее изоляции.