В МИД России усмотрели сознательный характер утечек по делу Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что частые утечки информации о деле отравленного в Солсбери экс-полковника Сергея Скрипаля носят сознательный характер, передает РИА «Новости».

«Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что власти Великобритании ведут массированную пропагандистскую кампанию против России, используя с этой целью СМИ и потворствуя искажению действительности.