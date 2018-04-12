Разговора Путина с Трампом в графике нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в графике нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась», — заявил Песков.

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Он отметил, что ни одна из сторон не инициировала проведение разговора.

Ранее Песков заявил, что на данный момент точных договоренностей о встрече российского главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом нет. При этом он отметил, что не опровергает заявление, сделанное помощником президента Юрием Ушаковым о том, что встреча двух лидеров пройдет в ближайшем будущем.