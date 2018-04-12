Генсек ООН обсудил Сирию с «пятеркой» постоянных членов Совбеза ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с постоянными представителями пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, передает РИА «Новости».

Целью встречи было «заявить о серьезном беспокойстве по поводу рисков, которые в себе несет нынешний тупик, и подчеркнуть необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля»

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«Мы не должны забывать, что в итоге наши усилия должны быть направлены на то, чтобы положить конец ужасным страданиям сирийского народа», — говорится в тексте официального заявления.

Отмечается, что Гутерреш выразил сожаление в связи с провалом трех резолюций об использовании на территории страны химического оружия, а также, что Совбез до сих пор не смог прийти к компромиссу по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что самолеты Британии на Кипре готовы нанести удар по Сирии.