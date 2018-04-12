Мэй выразила Порошенко благодарность за высылку российских дипломатов

Британский премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила президента Украины за высылку 13 российских дипломатов и назвала этот жесть проявлением приверженности руководства страны интересам коллективной безопасности, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр поблагодарила президента Порошенко за проявленную Украиной поддержку и высылку 13 российских дипломатов. Она отметила, что это не только мощное проявление солидарности с Великобританией, но также проявление приверженности нашей коллективной безопасности. Премьер-министр отметила, что широта и масштаб международной реакции на инцидент в Солсбери дал России четкий сигнал, что ее враждебные действия терпеть не будут», — заявил представитель офиса Мэй.

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Отмечается, что Мэй также назвала поддержку Украины ключевым элементом в реакции Запада.

Ранее сообщалось, что Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны России.