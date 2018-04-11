Трамп по-прежнему верит в необходимость хороших отношений c Россией
Президент США Дональд Трамп по-прежнему верит, что хорошие отношения России и США это «хорошо для всего мира», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент долго считал, что хорошие отношения России и США — хорошо для всего мира, он, определенно, по-прежнему в это верит», — сказала Сандерс.
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Ранее сообщалось, что Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за предполагаемую химатаку в сирийской Думе.
Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.