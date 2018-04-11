МИД России раскритиковал блокировку российских проектов по Сирии в СБ ООН

Министерство иностранных дел России заявило, что позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей два российских проекта резолюции Совета Безопасности, вызывает полное неприятие, губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«У нас вызывает полное неприятие позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. В одном из них речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора техсекретариата ОЗХО. Вновь возникает вопрос — нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Видимо, нет. Эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что «губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны».

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. При этом российский проект резолюции также не был принят.