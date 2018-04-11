В посольстве России положение Скрипалей сравнили с насильственным задержанием

Представитель посольства России в Лондоне заявил, что положение Сергея и Юлии Скрипалей все больше напоминает насильственное задержание или лишение свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По-прежнему будем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями, положение которых все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы», — сказал представитель посольства.

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Ранее СМИ сообщили, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в данный момент находится в госпитале на военной базе.

Также стало известно, что в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы.