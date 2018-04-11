Эксперт: любые провокации в социальных сетях могут привести к серьезным последствиям

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма призвал Вашингтон задуматься о последствиях, передает НСН.

«Это все достаточно серьезно. Любого рода провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьезным и необратимым последствиям.

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На мировой арене заявления Трампа были тоже резкие, особенно когда у них шла дискуссия по вопросу Северной Кореи, даже были демонстрации силы: учения проведены рядом с границами корейских берегов.

С другой стороны, конечно же, американской стороне нужно серьезно задуматься о последствиях и о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы», - заявил эксперт.