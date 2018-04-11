Трамп оценил состояние отношений с Россией после призыва готовиться к ракетным пускам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состояние отношений США и России, назвав их «худшими». Об этом он написал в твиттере.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. Для этого нет причины», — написал президент США,

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В предыдущем твитте Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

«Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты. — «Газета.Ru») придут: славные, новые и «умные»!, — написал Трамп.

Ранее США пообещали подумать над ответом на якобы химическую атаку в сирийской Думе. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, призвал США не идти на военную авантюру в Сирии.