CNN: Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера

Президент США Дональд Трамп хочет уволить заместителя генерального прокурора Рода Рознстейна, чтобы надавить на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, а также причастен к обыскам у адвоката президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Трамп может попытаться уволить и генпрокурора США Джеффа Сешнса — они считают, что увольнения одного Рознстейна не хватит, чтобы «удовлетворить» президента после обысков у его адвоката Майкла Коэна. Источники также отмечают, что Трамп испытывает недовольство в отношении министерства юстиции США, так как, по его мнению, ведомство не приложило достаточных усилий, чтобы оградить его от расследования Мюллера.

Ранее газета Washington Post писала, что адвоката Трампа подозревают в банковских махинациях. Также ранее адвокат рассказал о «совершенно законных» выплатах порноактрисе, которая занималась сексом с Трампом.