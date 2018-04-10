Небензя призвал США не идти на военную авантюру в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на военную авантюру в Сирии, передает РИА «Новости».

«Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами», — сказал Небензя.

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Он также добавил, что резолюция США по химоружию не будет принята.

«Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ», — сказал он.

По его словам, США пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии.

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