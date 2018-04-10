Клинцевич: уровень технического состояния вооружения РФ достаточен, чтобы стопроцентно обеспечить ее безопасность

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что уровень технического состояния вооружения Российской Федерации достаточен, чтобы стопроцентно обеспечить ее безопасность и невозможность какого-то ядерного конфликта, передает НСН.

«Все, что сегодня демонстрирует западный мир, включая и такие военно-политические институты как НАТО, направлено на то, чтобы освоить бюджет. Военный бюджет США – 698 млрд долларов. Плюс 700 млрд – на техническое перевооружение и создание противовеса в стратегическом вооружении. И, конечно, с этим должны согласиться политики, должны согласиться депутаты. Видимо, они приступили к решающему этапу своей стратегии, чтобы сделать Россию изгоем. Только Россию.

Реклама

С Китаем они слишком связаны экономически. Они начали гонку вооружений, приступят к перевооружению. Только мы в эту гонку вооружений не втянемся. У нас плановая экономика обеспечения безопасности своей страны, у нас прорывные решения, и эти решения уже реализованы. Им пока что, в ближайшие 15-20 лет не догнать.

А к тому времени подойдут новые военные решения, в том числе на новых физических принципах, до которых им не достать, экономику не обрушить. Россия гарантировано обеспечить свою безопасность. Есть еще один момент, о котором никто не говорит. Они понимают прорывные вещи, которые осуществляет Россия, они понимают, что еще год-два, и им будет не догнать тот интеллектуальный, военно-технический прорыв, который совершит Россия. И они пытаются сейчас обстановку дестабилизировать и Россию сдержать, прежде всего экономически. Ошиблись. Они с Россией и опоздали», — заключил член верхней палаты парламента.

Усилить ядерное сдерживание России призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Как передает РИА «Новости», он объяснил это тем, что Москва модернизирует свои ядерные арсеналы. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО» и заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».