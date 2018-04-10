Эрдоган раскритиковал слова Лаврова об Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал возвращение территории Африна под контроль сирийского правительства самым простым способом нормализации ситуации в городе после достижения там Турцией основных целей, передает Anadolu.

«Это неверный подход. Мы очень хорошо знаем, кому мы вернем Африн», — сказал Эрдоган.

Реклама

По его словам, контроль над городом будет передан в руки жителей города, «когда придет время» и подчеркнул, что этот момент будет определен турецкой администрацией.

Ранее источник рассказал о разговоре президента России Владимира Путина и Эрдогана о Сирии.