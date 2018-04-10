Меркель заявила о встрече с лидерами Украины и Франции без России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России, передает РИА «Новости».

«Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, но это, конечно, не «нормандский формат», потому что в «нормандский формат» входят четыре человека. Российский президент не приедет в Ахен», — сказала она.

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Она также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.