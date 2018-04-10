Песков рассказал о неконструктивной позиции США по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неконструктивной позицию, которую занимает руководство США, а также еще ряд стран по ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

«Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов примирения химических отравляющих веществ в Гуте», — сказал Песков.

Реклама

Он также подчеркнул, что эти страны не говорят о необходимости беспристрастного расследования, так как «наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось у них уже в добрую традицию»

Ранее сообщалось, что российские самолеты сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии.