Джонсон и госсекретарь США обсудили предполагаемую химатаку в Сирии

И.о. госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудили предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, а также возможную реакцию международного сообщества на этот инцидент, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепа.

«И.о. госсекретаря Джон Салливан дважды по телефону обсудил с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном предполагаемую атаку с применением химического оружия в Думе (Сирия), которая унесла десятки жизней невинных граждан и нанесла вред еще нескольким сотням человек», — сообщается в заявлении.

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Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили возможный ответ западных стран на произошедшее.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.