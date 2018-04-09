Виктория Скрипаль понадеялась на отставку Мэй

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что для нее дело с отравлением закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает РИА «Новости».

Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, отвечая на вопрос, чем закончится эта история.

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«Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании», — сказала Скрипаль.

Ранее сообщалось, что королевские военно-воздушные силы перехватили отравленное в Москву сообщение «Посылка доставлена» в день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась «официальному лицу» в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза «Посылка доставлена», а также сообщалось о том, что два лица «совершили успешный выход».