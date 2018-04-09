В Кремле прокомментировали оскорбление Трампа в его адрес Асада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского лидера Дональда Трампа, в котором он назвал президента Сирии Башара Асада «животным», сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Асад является легитимным президентом Сирии, вряд ли оскорбления в его адрес уместны.

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«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал Песков.

Ранее президент США в твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.