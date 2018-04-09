Володин: санкции США это попытка сдержать развитие России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран», — сказал Володин.

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По его словам, внешняя политика России заключается в выстраивании диалога и дружеских отношений как с США, так и с другими странами.

Он также отметил, что несмотря на санкции «Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений с США».

Ранее сообщалось, что российская сторона прорабатывает собственный список мер в ответ на санкции, введенные США.