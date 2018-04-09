Лукашевич: Британии не удалось «политизировать» дело Скрипаля

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Великобритания пыталась поставить дело Скрипаля на повестку дня постоянного совета ОБСЕ, но попытка «политизировать» эту тему не получила развития. Об этом пишет газета «Известия».

«Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках <...> С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит», — сказал Лукашевич.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что отказ Британии в визе Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер.