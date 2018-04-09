Пять человек погибли при крушении самолета в Аргентине

В аргентинской провинции Ла-Пампа при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек. Об этом сообщается в твиттере Совета по расследованию авиаинцидентов Аргентины.

«Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия», — говорится в сообщении.

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По данным совета, инцидент произошел с легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пельегрини.

Причины крушения самолета пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола.

При этом два человека, которые находились на борту самолета, погибли в результате столкновения.