Захарова: визу племяннице Скрипаля должны были дать бесплатно

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность в том, что власти Великобритании должны были бесплатно предоставить визу племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Россия 1».

«Когда она попыталась оформить визу, то что она получила на сегодняшний момент? Первое: я вчера слушала ее интервью, она очень активно, кстати, комментирует, в отличие от британского официоза эту ситуацию, а должно быть ровно наоборот. Она заплатила свои кровные деньги за то, чтобы ей оформили визу. Хотя, на мой взгляд, вообще-то эту визу ей должны были дать просто бесплатно, исходя из того, что британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти», — сказала Захарова.

Реклама

Она также отметила, что Виктория Скрипаль заплатила свои «кровные» деньги, после чего ее «промурыжили» в течение недели и оставили без официального ответа.

Ранее Виктория Скрипаль заявила о желании своей двоюродной сестры Юлии вернуться в Россию.