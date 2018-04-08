Трамп обвинил Обаму в «сирийской катастрофе»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил бывшего президента США Барака Обаму в «катастрофической» ситуации в Сирии.

«Если бы президент Обама пересек заявленную им «красную линию в песке», сирийская катастрофа закончилась бы давным-давно. Животное Асад был бы историей», — написал Трамп.

Ранее Трамп обвинил Путина и Иран после сообщений о химатаке в Сирии. Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте