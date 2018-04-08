Лавров встретится с главой МИД КНДР 10 апреля

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибудет в Москву с трехдневным визитом 9 апреля. Об этом сообщает российский МИД.

На 10 апреля запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его северокорейского коллеги.

«В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации», — уточняет российское ведомство.

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Помимо этого планируется обсудить вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР.

«Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе», — подчеркнули в МИДе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что возможность встречи Владимира Путина и Ли Ен Хо пока не рассматривается.