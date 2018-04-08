В Венгрии начались парламентские выборы

В Венгрии началось голосование на парламентских выборах, сообщает Origo.

Избирательные участки открылись в 06.00 (07.00 мск). Голосование продлится до 19.00 (20.00 мск).

Парламент состоит из 199 депутатов, избираемых на четырехлетний срок, 106 из них избираются в одномандатных избирательных округах по мажоритарной системе.

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Ранее российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующую ноту МИД вручил чрезвычайному и полномочному послу Венгрии Яношу Балле.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.