Экс-президент Бразилии Лула сдался полиции

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции, сообщает Folha de Sao Paolo.

По данным издания, он вышел из здания профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу и сел в машину федеральной полиции.

Ранее сообщалось, что да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию.

Реклама

Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу.

Сам он назвал абсурдом решение суда.

Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.