Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования немецким лидерам в связи с трагедией в Мюнстере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер», — говорится в сообщении.

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Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, в том числе водитель фургона, покончивший с собой. Еще 20 человек пострадали.

Меркель пообещала, что власти сделают все возможное для расследования инцидента.